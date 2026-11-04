Tres personas resultan heridas por un disparo accidental dentro de la Comisaría de Delicias, en Valladolid

Tres personas han resultado heridas por un disparo accidental ocurrido en el interior de la Comisaría de Delicias, en Valladolid.

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Según las informaciones a las que ha tenido acceso la Agencia ICAL, el incidente se produjo tras un torneo de tiro dentro dentro de la propia comisaría, donde participaban varios cuerpos policiales y militares.

Al parecer, uno de los participantes estaba mostrando un arma a otras personas, apuntando hacia el suelo, cuando se disparó de forma accidental.

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Los heridos son de carácter leve, pese a que uno de ellos requirió de asistencia ambulatoria; las heridas no se produjeron por impacto de bala, sino por las esquirlas del proyectil.