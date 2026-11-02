Las carreteras de Castilla y León se cobran cuatro vidas en un trágico puente de Todos los Santos marcado por los accidentes en Salamanca, Valladolid y Palencia

El puente de Todos los Santos concluye en Castilla y León ensombrecido por la tragedia viaria. Un trágico accidente en Malva, Zamora, donde fallecieron cuatro miembros de una misma familia (entre ellos dos menores de dos y tres años), encabeza el balance de un operativo en el que las carreteras salmantinas, junto a las de Valladolid y Palencia, también registraron siniestros con heridos por colisiones y salidas de vía.
A los accidentes en la red autonómica y salmantina se sumaron las dificultades provocadas por la niebla y la baja visibilidad en los trayectos nocturnos.
La DGT mantendrá su vigilancia hasta las 00:00 horas de este lunes para regular el regreso de una operación especial que preveía casi 700.000 desplazamientos en la Comunidad, por lo que pide extremar la precaución en las últimas horas de viaje.