Las carreteras de Castilla y León se cobran cuatro vidas en un trágico puente de Todos los Santos marcado por los accidentes en Salamanca, Valladolid y Palencia

El puente de Todos los Santos concluye en Castilla y León ensombrecido por la tragedia viaria. Un trágico accidente en Malva, Zamora, donde fallecieron cuatro miembros de una misma familia (entre ellos dos menores de dos y tres años), encabeza el balance de un operativo en el que las carreteras salmantinas, junto a las de Valladolid y Palencia, también registraron siniestros con heridos por colisiones y salidas de vía.