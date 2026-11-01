Confirmado el fallecimiento de las científicas leonesas Tamara González y Marta Shahbazi en el accidente ferroviario de Urda

Las científicas leonesas Tamara González y Marta Shahbazi fallecieron en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles 28 de octubre en el municipio toledano de Urda. Así lo han confirmado los ayuntamientos de sus municipios y lo ha recogido la agencia Europapress durante este fin de semana.

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La confirmación de su fallecimiento llega tras varios días en las que se daba por desaparecidas a ambas mujeres, quienes viajaban en el AVE que chocó contra el Iryo. Las científicas se dirigían a Huelva para participar en un congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo.

En concreto, el Ayuntamiento de Bembibre, un municipio leonés, ha informado de la muerte de Tamara González, de 31 años y doctora en Biociencias Moleculares que trabajaba en el Instituto de la Biotecnología de Viena.

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"Tamara, una joven brillante dedicada a la investigación científica, representaba lo mejor de nuestra tierra: talento, esfuerzo y un futuro lleno de luz que le ha sido arrebatado de forma desgarradora. Estos días de incansable búsqueda y profunda angustia concluyen con el peor de los desenlaces posibles", ha señalado el consistorio en un comunicado difundido el sábado en sus redes sociales, en el que ha trasladado su pésame y cariño a familiares de la joven.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera ha informado del fallecimiento de Marta Shahbazi, de 41 años. La científica, con raíces en este municipio leonés por parte de su madre, dirigía el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, donde vivía junto a su familia, según registra la agencia Europapress.

Shahbazi se dirigía al mencionado congreso en el que, además, iba a recibir un reconocimiento por su trayectoria en la investigación sobre las primeras etapas del desarrollo humano.

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Así, Ayuntamiento de Carrizo ha lamentado el fallecimiento de "una mujer extraordinaria, cuyo talento, esfuerzo y legado científico permanecerán en la memoria", y ha expresado sus condolencias a los seres queridos.