Una pelea a navajazos en un albergue de Tordehumos se cobra un fallecido y un herido en estado grave

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad al producirse una pelea con un tercer individuo en la localidad de Tordehumos , en Valladolid, municipio donde todos ellos residían, según han informado fuentes de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

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Tras lo sucedido, las dos víctimas de la agresión por arma blanca han sido trasladadas en un vehículo particular al centro de salud de Villafrechós. En estas instalaciones sanitarias han recibido la primera asistencia técnica y se ha solicitado, sobre las 13:02 horas, el envío de un helicóptero sanitario para atender la urgencia.

Según han determinado las primeras investigaciones, el ataque se ha producido a consecuencia de una fuerte discusión previa en la que el agresor ha atacado a ambos varones. Los hechos se han registrado en una especie de albergue del municipio vallisoletano donde convivían los implicados dada su condición de temporeros.

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