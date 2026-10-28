La Junta se suma al luto oficial por el accidente ferroviario de Toledo

La Junta de Castilla y León se suma al luto oficial convocado a nivel nacional debido al accidente ferroviario acontecido este miércoles en Toledo, que ha dejado al menos 68 fallecidos y 50 heridos.

Así lo ha trasladado la institución a través de un mensaje en sus redes sociales en el que ha asegurado que las banderas ondearán a media asta en las sedes institucionales. Además, han apuntado que los miembros del Gobierno han suspendido su agenda oficial.

De esta manera, la Junta de Castilla y León "se suma al luto nacional en señal de respeto a fallecidos, heridos y familiares".

.@jcyl se suma al luto nacional en señal de respeto a fallecidos, heridos y familiares Las banderas ondearán a media asta en sedes institucionales y los miembros del Gobierno suspenden su agenda #CyL se une al dolor de los españoles por el trágico accidente ferroviario en Urda https://t.co/DG58Zm2bwQ

Hay días en los que las palabras se quedan pequeñas ante tanto dolor. #CastillayLeón se une al duelo por las víctimas del accidente ferroviario. Todo mi cariño a sus familias, mucha fuerza a los heridos y mi reconocimiento a los servicios de emergencia, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y a todos los que están dando lo mejor de sí en estos momentos tan duros. La @jcyl se suma al luto oficial y suspende su agenda institucional. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 28, 2026

En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mandado un segundo comunicado a través de sus redes sociales en el que ha difundido esta decisión: "Hay días en los que las palabras se quedan pequeñas ante tanto dolor".