Fallece un hombre de 85 años tras chocar un turismo contra un autobús en La Colilla (Ávila)

Un hombre de unos 85 años ha fallecido en la tarde de este lunes tras sufrir una colisión el turismo en el que viajaba con un autobús de pasajeros en el kilómetro 260 de la carretera N-110, a la altura de La Colilla, en la provincia de Ávila.

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Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, una llamada alertó del accidente y advirtió de que había un hombre atrapado e inconsciente en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de los Bomberos de Ávila y una unidad móvil de emergencias de Sacyl. Pese a la intervención de los servicios sanitarios, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del varón, de unos 85 años.

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Asimismo, el personal sanitario atendió a tres pasajeros del autobús implicado en el siniestro: un varón de unos 16 años y dos mujeres de aproximadamente 18 y 35 años. Los tres fueron dados de alta en el mismo lugar del accidente.