Castilla y León registra la segunda tasa más baja de víctimas de violencia de género de España

Castilla y León ha registrado durante el segundo trimestre de 2026 una tasa de 12,2 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la segunda más baja de España, solo por detrás de La Rioja (11,2). La cifra se sitúa por debajo de la media nacional, que ascendió a 20 víctimas.

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Según el informe del Consejo General del Poder Judicial, entre abril y junio se registraron en España 55.712 denuncias y 50.106 mujeres víctimas de violencia de género, un 9,81% y un 7,64% más, respectivamente, que en el mismo periodo de 2025.

Por comunidades, las tasas más elevadas correspondieron a Baleares (29,4), Comunidad Valenciana (23,9) y Madrid (23,8). En el conjunto nacional, los tribunales concedieron 8.389 órdenes de protección, siete de cada diez solicitadas, y dictaron 16.553 sentencias, de las que el 82,62% fueron condenatorias.

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