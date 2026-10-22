Muere una mujer atropellada en un paso de peatones en Zamora

Una mujer ha fallecido este jueves tras ser atropellada por un turismo en la avenida de Requejo de Zamora capital, a la altura del centro comercial Vista Alegre. El suceso se ha producido en torno a las 14:25 horas, cuando la víctima cruzaba un paso de peatones regulado por semáforo.

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Según los primeros datos facilitados por la Policía Local, la mujer cruzaba con la luz verde para los peatones cuando fue alcanzada por un vehículo cuya conductora presuntamente no habría respetado la señal roja.

Al parecer, el turismo habría adelantado a otro vehículo que se encontraba detenido ante el semáforo, arrollando a la mujer mientras atravesaba el paso de peatones.

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El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso poco después de las 14:25 horas y movilizó a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios de Sacyl.

Hasta el lugar se desplazaron un médico del centro de salud, una ambulancia de soporte vital básico y una Unidad Enfermerizada de Emergencias. Los sanitarios encontraron a la mujer en estado muy grave y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

La conductora del turismo dio negativo en las pruebas realizadas por la Policía Local, según la información facilitada.