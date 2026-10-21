La Audiencia confirma la condena por el brutal ataque de varios perros que acabó con una joven en Zamora

La resolución judicial recoge que los animales permanecían sueltos, sin vigilancia y en una finca que no estaba cercada de forma que impidiera su salida. El propietario tampoco se encontraba en el lugar cuando se produjo el ataque.

Los magistrados destacan que el condenado conocía el comportamiento territorial de los perros y los riesgos que podían representar para otras personas. La sentencia señala que ya se había producido un incidente anterior con un ciclista y que incluso su hermano le había advertido de que podía ocurrir algo grave.

Los agentes de la Guardia Civil que intervinieron tras el ataque describieron un comportamiento especialmente agresivo de los animales. Según recoge el fallo, llegaron a abalanzarse sobre el vehículo policial, hasta el punto de que los agentes temieron salir del automóvil por miedo a ser atacados.

El tribunal considera que estas circunstancias imponían al propietario la obligación de adoptar medidas para evitar que los perros abandonaran la finca y accedieran a los caminos públicos.

Se mantienen los dos años y medio de prisión

La Audiencia Provincial rechaza la petición de la defensa, que solicitaba la absolución de Pedro Gago Rodríguez o, subsidiariamente, una reducción de la condena a un año de prisión.

Los magistrados consideran que la sentencia de primera instancia valoró correctamente las pruebas testificales, periciales y documentales practicadas durante el juicio. En consecuencia, concluyen que existió una imprudencia grave por el incumplimiento de los deberes más elementales de cuidado.

La resolución también mantiene la atenuante de dilaciones indebidas, aplicada en primera instancia por la paralización del procedimiento judicial durante aproximadamente un año. La Audiencia atribuye esta demora a la situación estructural de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Zamora, aunque recuerda que corresponde a las administraciones garantizar que los procesos se resuelvan en un plazo razonable.

Los padres de la joven habían recurrido precisamente para que se eliminara esta atenuante. Sin embargo, el tribunal desestima también su recurso y mantiene íntegramente la condena.