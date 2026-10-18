Presupuestos, energía e infraestructuras centrarán el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León acogerán los días 20 y 21 de octubre un nuevo pleno autonómico centrado en las pensiones, la vivienda y la gestión del Gobierno de España en la Comunidad.

Publicidad Publicidad

Durante la sesión, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, responderá sobre el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 y la Estrategia Logística autonómica.

Por su parte, el Grupo Popular defenderá dos proposiciones no de ley para exigir al Ejecutivo central soluciones a los retrasos en las infraestructuras ferroviarias estatales y garantizar el suministro energético que requieren los desarrollos industriales pendientes en la región.

Publicidad Publicidad