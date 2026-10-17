Exigen medidas urgentes ante el avance de la pobreza en Castilla y León, que ya afecta a casi el 20 % de la población

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, CCOO Castilla y León ha reclamado una actuación urgente de las administraciones para frenar la desigualdad en la Comunidad. El sindicato advierte que la pobreza afecta ya al 19,8 % de los habitantes, quienes ingresan menos de 12.220 euros anuales, tras un crecimiento continuado en los últimos seis años, lo que a su juicio refleja el fracaso del Estado Social en garantizar una vida digna.

La precariedad laboral y el acceso a la vivienda son los principales motores de esta crisis. En la región, la temporalidad se sitúa en el 15,4 % y el trabajo a tiempo parcial cerca del 15 %, provocando que el 14,1 % de las personas empleadas sea pobre y que 130.000 trabajadores no superen el Salario Mínimo Interprofesional. A esto se suma el encarecimiento del alquiler, que sitúa bajo el umbral de la pobreza al 48,7 % de quienes alquilan a precio de mercado.