Ferraz se carga a Tudanca como candidato al Senado por Burgos

La dirección federal del PSOE ha cambiado algunas de las candidaturas propuestas desde el partido en Castilla y León para las próximas elecciones nacionales.

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No es un cambio extremo, pero sí muy llamativo, puesto que Luis Tudanca, que había sido propuesto como número 1 en la lista del Senado, ha sido retirado completamente de la lista.

De hecho, Tudanca ostentaba actualmente el cargo de senador en las Cortes Generales por designación de su partido, después de un movimiento del PSOE para dejar hueco a Carlos Martínez como candidato a la Junta. Este cambio de sitios, de hecho, hizo que el salmantino Fran Díaz cediera su asiento en el Senado en favor del burgalés.

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Este servicio al partido de Tudanca ha sido ahora olvidado y desde Ferraz han decidido eliminarle de una lista, a pesar de haber decidido el comité provincial de Burgos que fuera el exsecretario autonómico del PSOE quien encabezara las opciones al Senado. Su puesto lo ocupará la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando.

Además del cambio de Luis Tudanca, la dirección ha decidido que Mariluz Martínez Seijo sea cabeza de lista al Congreso por Palancia, en vez de Álvaro Bilbao, tal y como ha recogido la Agencia ICAL.

Con esa modificación, las listas del Congreso tendrán como cabeza a las mismas personas que se presentaron en julio de 2023. Así, repiten los diputados de Ávila (Manuel Arribas), Burgos (Esther Peña), León (Javier Alfonso Cendón), Palencia (Mariluz Martínez Seijo), Salamanca (David Serrada), Segovia (José Luis Aceves), Soria (Luis Rey), Valladolid (Óscar Puente) y Zamora (Antidio Fagúndez).

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