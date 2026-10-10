Un asalto de madrugada en Segovia acaba con un intento de atropello al dueño de la casa y cuatro detenidos

La huida de un asalto a una vivienda de Sanchonuño, en Segovia, derivó en un episodio de violencia que terminó con cuatro hombres detenidos. Lo que comenzó con la entrada de dos individuos en una propiedad durante la madrugada acabó con el propietario amenazado con armas blancas y un vehículo que llegó a realizar maniobras con las que sus ocupantes habrían intentado atropellarlo.

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Los hechos salieron a la luz después de que la víctima denunciara lo ocurrido el pasado mes de septiembre. Según su relato, sorprendió a dos individuos que habían escalado el vallado perimetral de su vivienda para acceder al recinto.

Al percatarse de que habían sido descubiertos, ambos trataron de escapar saltando de nuevo la estructura. Sin embargo, la precipitación tuvo consecuencias para uno de ellos, que sufrió lesiones de gravedad en una extremidad inferior.

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Lejos de marcharse, el propietario se dirigió a la vía pública para interceptar al herido y pedirle explicaciones por la entrada en su propiedad. La respuesta del individuo fue sacar un arma blanca y amenazarlo.

La tensión aumentó con la llegada de un turismo ocupado por otros tres hombres, que acudieron al lugar para auxiliar al lesionado. Durante la maniobra, el vehículo realizó movimientos evasivos y temerarios, haciendo ademán de arrollar al propietario.

Los ocupantes llegaron a bajarse del coche y amenazaron de nuevo a la víctima con armas blancas. El hombre tuvo que esquivarlos para evitar resultar herido mientras el grupo conseguía subir al lesionado al turismo. Después, abandonaron el lugar a gran velocidad.

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La denuncia permitió a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Segovia iniciar una investigación para esclarecer lo sucedido. El análisis de los indicios y vestigios recogidos en el lugar permitió identificar al hombre que había resultado herido durante la huida y, a partir de él, localizar al resto de los implicados.