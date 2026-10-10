Castilla y León convoca casi 470.000 euros para impulsar la producción audiovisual

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publicado en el BOCyL dos líneas de subvenciones que suman un presupuesto total de casi 470.000 euros para apoyar al sector cinematográfico y audiovisual de la Comunidad.

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El montante se divide en 325.000 euros destinados a largometrajes y pilotos de series (de animación y televisión), y 143.750 euros enfocados a la realización de cortometrajes. Las ayudas cubrirán hasta el 50% del presupuesto (con un máximo de 60.000 euros) en el caso de los largometrajes, y hasta el 75% (con un tope de 25.000 euros) para los cortometrajes.

El plazo de presentación de solicitudes en régimen de concurrencia competitiva estará abierto del 13 de octubre al 3 de noviembre de 2026. Los gastos subvencionables deberán realizarse entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, con fecha límite de justificación el 31 de agosto de 2027. Estas ayudas anuales buscan consolidar el tejido industrial de la región, que en 2025 ya benefició a diez largometrajes y nueve cortometrajes.