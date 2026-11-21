Un oso pardo ha sido abatido este sábado 21 de noviembre durante una cacería de jabalíes que ha tenido lugar en el Parque nacional de Picos de Europa.
El incidente se ha producido durante una jornada de caza en Posada de Valdeón, en León, en una actividad, que según informa la Agencia Ical, contaba con la vigilancia de un agente medioambiental y dos celadores de medio ambiente y se desarrollaba en colaboración de vecinos con el nivel de especialización requerido.
Previamente se habían aplicado los protocolos de rastreo en la zona, objeto de control para detectar la presencia de osos; el último tuvo lugar este viernes en el mismo lugar donde se ha producido el disparo sin que se hallase indicio alguno de presencia de osos.
Cuando se produjo el incidente, los hechos se pusieron en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil para la toma de datos y para investigar las circunstancias de la muerte del ejemplar. También se activaron los protocolos para el levantamiento del cadáver y se trasladó el cuerpo del oso al laboratorio del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta para la práctica de la correspondiente necropsia.