La Consejería de la Presidencia de la Junta ha lanzado 18 procesos selectivos para cubrir 873 plazas de personal laboral fijo. Esta convocatoria agrupa las ofertas públicas de 2023, 2024 y 2025 con el fin de impulsar el relevo generacional en la Administración autonómica.

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Los puestos, todos de nuevo ingreso, se adjudicarán mediante concurso-oposición. Del total, 753 plazas pertenecen al turno general y 120 están reservadas para personas con discapacidad.

El mayor volumen de vacantes se concentra en Personal de Servicios (395 plazas) y Técnico de Atención Directa (199). También destacan las áreas medioambientales y administrativas con 70 puestos de Vigilante de Incendios, 50 de Personal Subalterno y 40 de Peón de Montes y Extinción, completándose la oferta con perfiles de informática, educación, cocina y mantenimiento, entre otros.