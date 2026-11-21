Castilla y León refuerza su red viaria frente a la nieve y el hielo con un operativo integrado por 475 profesionales, 153 máquinas quitanieves y 10.000 toneladas de fundentes, repartidas en 135 silos y almacenes. El dispositivo de vialidad invernal, activo hasta el 30 de abril, incorpora como principal novedad 26 paneles de señalización inteligente instalados en puertos de montaña de ocho provincias.

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Financiados con fondos europeos Next Generation EU, estos paneles LED, gestionados de forma remota, alertan en tiempo real sobre el estado de la vía, cortes o la obligación de usar cadenas, diferenciando entre turismos y vehículos pesados.

El plan autonómico se apoya además en sensores del proyecto Territorio Rural Inteligente para detectar hielo en la calzada y controlar el nivel de sal en los depósitos. En coordinación con la DGT, la Junta también ha integrado la geolocalización de las quitanieves en el Punto de Acceso Nacional para que los conductores puedan visualizar su ubicación exacta en sus navegadores durante los temporales.