El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena a tres años de prisión impuesta a un profesor del Conservatorio de Música de Zamora por un delito de abusos sexuales cometido sobre una alumna de diez años.

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La Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el condenado y ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zamora en julio de 2025.

Según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el docente aprovechó su posición para realizar distintos tocamientos de naturaleza sexual a la menor durante clases individuales y grupales en los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010.

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El TSJCyL rechaza los argumentos de la defensa y no aprecia vulneración de derechos fundamentales ni errores en la valoración de las pruebas. Asimismo, descarta que el acusado presentara alguna anomalía o alteración psíquica y que se hayan producido dilaciones indebidas en el procedimiento.

En su resolución, los magistrados consideran que el testimonio de la víctima constituye una prueba de cargo válida, persistente y verosímil, respaldada por otros elementos probatorios incorporados a la causa, entre ellos diferentes testimonios y actuaciones relacionadas con otros hechos de características similares por los que el profesor también fue condenado.

Además de los tres años de prisión, la sentencia mantiene la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante el tiempo de la condena. También establece cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de cárcel, así como la inhabilitación para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores.