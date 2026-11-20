Un fusil semiautomático, carabinas, escopetas, lanzas de doble filo, defensas artesanales con tornillos incrustados y más de 5.000 cartuchos. Es parte del material que la Policía Nacional ha encontrado durante los registros practicados en Burgos en el marco de una operación que ha terminado con la detención de un hombre acusado de formar parte de la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16).

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El arresto, practicado el pasado martes, ha permitido destapar lo que los investigadores consideran la primera implantación física consolidada de este grupo en España. Hasta ahora, su actividad se había desarrollado fundamentalmente en internet, pero el detenido habría dado un paso más allá del entorno digital mediante labores de propaganda, captación y llamamientos a la violencia.

La investigación apunta a que el hombre utilizaba las redes sociales para ensalzar las acciones de la organización y promover nuevos ataques informáticos contra instituciones del Estado. También difundía mensajes que animaban a enfrentarse a la Policía y actuaba como intermediario para captar simpatizantes, a los que dirigía hacia los canales de reclutamiento del grupo.

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Pero su actividad no se limitaba a las pantallas. Durante el pasado año, el investigado habría participado en una campaña de propaganda mediante la colocación de adhesivos con el emblema de NoName057(16) y códigos QR que conducían directamente a sus canales oficiales. Los carteles aparecieron en Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid. La propia organización llegó a atribuirse la campaña, que presentó como una acción de sus "voluntarios".

Un arsenal en los registros La dimensión de los registros practicados por los agentes deja uno de los capítulos más llamativos de la operación. Entre los efectos intervenidos figura un fusil semiautomático con culata plegable, además de carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad. Junto a las armas, los investigadores encontraron más de 5.000 cartuchos, algunos de ellos de munición militar.

El material intervenido incluía también siete defensas artesanales con tornillos incrustados, otras extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado. A este conjunto se sumaban garrafas de productos químicos, trece recipientes con líquidos y diez bombonas de butanol.

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Los agentes localizaron, además, tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin. Su procedencia está siendo investigada para esclarecer el posible origen de los recursos económicos vinculados al detenido.

447 ciberataques en España desde 2024 La organización a la que presuntamente pertenecía el arrestado acumula una importante actividad contra objetivos españoles. Los investigadores le atribuyen al menos 447 ciberataques desde 2024, dirigidos contra instituciones, entidades bancarias y empresas de transporte.

NoName057(16) fue incluida el pasado 16 de noviembre en el régimen de sanciones de la Unión Europea contra los ciberataques. La decisión del Consejo implica la inmovilización de sus fondos y la prohibición de facilitarle recursos económicos.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Burgos, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 1, y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.