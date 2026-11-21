Un hombre ha muerto en la tarde de este sábado 21 de noviembre en el municipio de Miño de Medinaceli, en la provincia de Soria.

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El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informa de que sobre 15:38 horas recibió una llamada donde se solicitaba asistencia para un hombre que estaba inconsciente y que se había caído del tejado de una casa.

Cuando llegó el personal sanitario de Sacyl, el hombre de unos 60 años ya había fallecido.

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Las informaciones proporcionadas por el 1-1-2 indidcan que el varón cayó de la cubierta de la vivienda, donde se encontraba reparando unas tejas.