Dar a conocer la oferta idiomática de Castilla y León y ofrecer metodologías útiles para el aula son los ejes de la nueva edición de las Jornadas de español para profesorado de Secundaria y Universidad, que se celebran este sábado en la Universidad de Warwick, en Coventry.

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Impulsada por el Comisionado para la Lengua Española de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la cita reúne a unos 60 profesores junto a representantes de la Junta, la institución anfitriona y la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido e Irlanda.

La agenda de trabajo se divide entre la formación y el contacto directo. Por un lado, se desarrollan sesiones prácticas centradas en la literatura, el teatro en el aula y los recursos digitales, con la participación de centros de español de la Comunidad, como Academia Mester y DICE Salamanca. Por otro, un espacio comercial alberga más de 100 reuniones entre escuelas castellanoleonesas y los docentes asistentes.