La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un exvigilante de seguridad de 51 años sin conocimientos informáticos acusado de intentar crear la primera célula en España del grupo prorruso NoName057(16) y de prepararse para pasar de la agitación a la violencia física. En un trastero alquilado se le intervinieron armas de fuego, entre ellas un fusil semiautomático, carabinas, escopetas y más de 5.000 cartuchos, defensas artesanales con tornillos, lanzas, productos químicos, bombonas de butanol sin descartar fines explosivos y tres monederos con bitcoin, además de haber difundido durante el último año pegatinas con códigos QR del grupo en varias ciudades, con amenazas detectadas en un negocio ucraniano de Burgos y en una comisaría de Palencia.

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Tras su puesta en libertad provisional con medidas cautelares en la Audiencia Nacional, canales asociados a NoName057(16) ,como Desinformador ruso, vinculado por los servicios de inteligencia al huido en Rusia Enrique Arias Gil, difundieron insultos y amenazas contra el mando policial que dirigió la detención. A raíz de la operación también se han detectado amenazas de muerte contra Volodímir Zelenski, ataques a una periodista española y llamamientos a agredir a agentes antidisturbios.

Este golpe se suma a la vigilancia sobre un grupo al que se atribuyen más de 400 ciberataques en España desde 2024, sancionado por la Unión Europea desde el 16 de noviembre y ya investigado tras registros en julio de 2025 o por el acceso en agosto de 2026 a datos de unos mil policías, guardias civiles y militares. Aunque su núcleo duro cibernético ronda los 250 miembros, preocupa la radicalización rápida de perfiles antioccidentales sin base técnica ante la probabilidad de que el grupo vuelva a actuar en las elecciones generales del 29N.