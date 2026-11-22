El Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de la Junta de Castilla y León ha impartido durante esta semana una formación a 24 agentes medioambientales del Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

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Durante el curso se ha hablado de utilizar el fuego de forma planificada y bajo condiciones controladas para reducir la vegetación que puede favorecer la propagación de los incendios y también se ha compartido la experiencia de la Comunidad en el uso de esta técnica como herramienta para la prevención de incendios y la gestión de los montes.

El programa ha incluido contenidos sobre la preparación de las parcelas, la elección de las condiciones para realizar las quemas, la organización de los equipos y las medidas de seguridad que deben adoptarse durante su ejecución.