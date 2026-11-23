La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Palencia ha sufrido en la mañana de este lunes un ataque con cuatro cócteles molotov lanzados contra la parte trasera de sus instalaciones. Además, los agentes han localizado una mochila con otros ocho artefactos de características similares, cuyo contenido está siendo examinado por especialistas.

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Según ha recogido Ical, citando fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las 6:30 horas, cuando un agente que acababa de finalizar su turno y se disponía a recoger su vehículo observó cómo se lanzaban tres objetos sospechosos contra el edificio, mientras que un cuarto llegó a explotar.

Uno de los artefactos provocó un pequeño incendio en el exterior del recinto, aunque no se han registrado heridos ni daños materiales.

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Tras el ataque, los agentes localizaron una mochila en el murete exterior de la comisaría que contenía otros ocho artefactos. Por este motivo, la zona permanece acordonada y se ha restringido el paso de peatones y vehículos en la calle Pedro Berruguete.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Unidad Canina y de los Tedax procedentes de Valladolid, encargados de analizar los artefactos y determinar su naturaleza. La presencia policial continúa siendo elevada mientras se mantiene el perímetro de seguridad.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para identificar y localizar a los responsables del ataque. Además, se ha activado una operación 'jaula' en toda la ciudad para impedir la huida del autor o autores.