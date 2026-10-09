Castilla y León eleva a 780 millones la financiación de los Servicios Sociales con 30 millones más

La Junta de Castilla y León incrementará en 30 millones de euros la financiación de los Servicios Sociales de la Comunidad, que alcanzará los 780 millones de euros tras la aprobación de la adenda al Acuerdo Marco 2024-2027.

Publicidad Publicidad

La viceconsejera de Bienestar Social, Esperanza Vázquez, ha abordado esta ampliación con representantes de las diputaciones y de los municipios de más de 20.000 habitantes.

De la nueva partida, 20 millones de euros se destinarán a la ayuda a domicilio, para que las personas mayores y en situación de dependencia, especialmente en el medio rural, puedan seguir viviendo en sus hogares con la atención necesaria.

Publicidad Publicidad

Además, se reforzarán los equipos profesionales de Servicios Sociales para agilizar las valoraciones de dependencia y se actualizará la financiación del personal técnico para afrontar los incrementos salariales.