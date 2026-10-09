Salamanca ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad

Salamanca ya empieza a prepararse para la Navidad. La ciudad encenderá su alumbrado navideño el jueves 26 de noviembre, un día antes del Black Friday, que este año se celebra el viernes 27, según han confirmado fuentes municipales.

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La fecha sigue la línea del pasado año, cuando el encendido se adelantó a petición de los comerciantes para hacerlo coincidir con la víspera de una de las jornadas de mayor actividad comercial del año y dar así el pistoletazo de salida a la campaña navideña.

Mientras llega ese momento, los preparativos ya están en marcha en las calles de la capital salmantina. Las líneas del alumbrado ya están colocadas y la instalación se llevará a cabo aproximadamente en torno al 19 de octubre, según las previsiones municipales.

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