Salen a la luz nuevas subvenciones para ayudas a planes de formación para el empleo y negociación colectiva

Tal y como publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) ha convocado nuevas subvenciones públicas por un importe total de 529.538 euros. En concreto, este dinero estará destinado al desarrollo de funciones relacionadas con la formación para el empleo, la negociación colectiva y la participación institucional en la comunidad para los años 2026 y 2027.

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Esta cantidad se divide en una asignación presupuestaria de 317.723 euros para el ejercicio 2026 y de 211.815 euros para el año 2027. Los beneficiaros de estas ayudas, cuyo plazo es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOCYL, podrán ser las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de Castilla y León. También podrán optar las entidades que cuenten con capacidad de representación en funciones relacionadas con la negociación colectiva sectorial dentro del territorio.

Entre las actividades subvencionables se encuentran las acciones formativas, que podrán ser impartidas de forma presencial o mediante teleformación. También se encuentran en este grupo las jornadas, los talleres y los seminarios, que deberán ser presenciales y no superar el 30 por ciento del conjunto del plan. Asimismo, el límite máximo a financiar por cada plan formativo se ha fijado en 800 horas.

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