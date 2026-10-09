El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes la modificación del contrato con Salamanca de Transportes para ampliar el servicio de la línea 15 de autobús a los sábados, domingos y festivos. La medida entrará en funcionamiento entre finales de octubre y principios de noviembre, una vez se firme la correspondiente adenda al contrato.

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La ampliación permitirá a los vecinos de Capuchinos, Pizarrales, Barrio Blanco y El Carmen desplazarse en transporte público hasta el complejo hospitalario y el campus universitario cualquier día de la semana.

Los sábados, la línea 15 funcionará de 8:15 a 22:35 horas, con una frecuencia de paso de 30 minutos y un total de 60 expediciones diarias. Los domingos y festivos, el servicio comenzará a las 9:45 horas y finalizará también a las 22:35 horas, manteniendo la misma frecuencia y con 54 expediciones.

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La modificación supondrá un coste máximo de 118.659,99 euros anuales, una cantidad que podrá variar en función de los festivos que coincidan con los sábados. Hasta la finalización del contrato, prevista para el 31 de mayo de 2033, el desembolso máximo estimado será de 871.178,26 euros.