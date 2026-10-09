Denunciados por inventarse peleas para desviar a la Guardia Civil de los controles en dos pueblos de Soria

La Guardia Civil ha denunciado a dos personas por alertar falsamente de peleas durante las fiestas de dos localidades sorianas para interrumpir los dispositivos policiales de tráfico. Las llamadas, realizadas en julio, movilizaron varias patrullas que no encontraron ningún altercado en los lugares señalados.

Publicidad Publicidad

El primero de los avisos se produjo durante la madrugada del 19 de julio, cuando varios agentes tuvieron que abandonar una intervención por posibles daños y alteraciones del orden público para atender la supuesta pelea.

El segundo ocurrió el día 25, durante las fiestas patronales de otro municipio. Dos patrullas interrumpieron un dispositivo especial de seguridad y abandonaron un control de carretera para acudir a una alerta por una pelea multitudinaria que tampoco pudo ser constatada.

Publicidad Publicidad

La interrupción permitió que varios vehículos abandonaran la localidad sin pasar por los controles, lo que pudo facilitar que algunos conductores eludieran las pruebas de alcohol y drogas.