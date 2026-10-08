El virus Shamonda llega a Castilla y León con un positivo confirmado en Ávila

El virus Shamonda ya está presente en Castilla y León. El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la detección del Shamonda tipo 1 en una explotación de ganado bovino de la provincia de Ávila, dentro de la expansión que este virus está experimentando en distintos puntos de España y Europa.

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Según la información trasladada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el mismo tipo de virus ha sido identificado también en explotaciones de Córdoba, Toledo y Madrid, mientras que el tipo 2 ha sido confirmado recientemente en una granja de vacuno de Cantabria.

Las explotaciones afectadas han presentado una sintomatología compatible con la observada en otros países europeos, principalmente fiebre, diarrea y una disminución de la producción láctea. Los casos han sido comunicados a los Servicios Veterinarios Oficiales de las comunidades autónomas dentro del sistema de vigilancia pasiva establecido para esta enfermedad.

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Sin casos comunicados en Salamanca Por el momento, no se ha comunicado ninguna detección del virus Shamonda en la provincia de Salamanca. La confirmación en Ávila supone, sin embargo, la presencia del virus en Castilla y León y mantiene bajo atención al sector ganadero de la comunidad.

El virus se transmite principalmente mediante la picadura de insectos del género Culicoides, por lo que su evolución está estrechamente relacionada con la presencia y actividad de estos vectores. El MAPA señala que no existen evidencias de una transmisión directa significativa entre animales.

Además, en el ganado bovino, la infección puede provocar fiebre, diarrea y una reducción temporal de la producción de leche. El Ministerio señala que la morbilidad puede llegar a ser muy elevada dentro de una explotación, aunque la mayoría de los animales adultos parecen recuperarse y hasta el momento no se ha observado mortalidad atribuible directamente al virus.

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También se han descrito posibles efectos reproductivos en hembras gestantes, incluidos abortos y malformaciones fetales. En ovino y caprino también puede producirse infección, mientras que en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa sin que se haya podido establecer hasta ahora una relación causal.

Una de las cuestiones que está generando especial atención entre los ganaderos es el impacto sobre la producción. El MAPA estima que la disminución de la producción láctea puede situarse entre el 10 y el 20% durante los primeros siete a diez días de la infección.

No afecta a las personas Las autoridades han trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que no existen evidencias de que el virus Shamonda sea una zoonosis. Por tanto, no se considera una enfermedad transmisible a las personas. Tampoco implica actualmente el sacrificio obligatorio de las explotaciones afectadas.

Dos genotipos circulan ya por Europa El Shamonda-Europe fue identificado por primera vez en Europa durante el verano de 2026, después de que aparecieran cuadros clínicos en explotaciones bovinas de Alemania y Suiza. Posteriormente se confirmó su presencia en otros países europeos.

Actualmente se han identificado dos tipos genéticamente diferenciados. El tipo 1 se ha detectado principalmente en Suiza, Francia, el sur de Alemania y Austria, mientras que el tipo 2 se ha localizado especialmente en Bélgica, Países Bajos, el norte de Alemania y el noroeste de Francia. Hasta ahora no se han observado diferencias en la sintomatología asociada a ambos tipos.

Francia concentra una parte importante de las detecciones europeas, una circunstancia que preocupa especialmente por su proximidad con España y por los movimientos de ganado entre ambos países.

Seguimiento de la situación El Ministerio de Agricultura mantiene bajo vigilancia la evolución del virus en España y presta especial atención a la caracterización de los virus detectados y a su posible relación con los genotipos que circulan en otros países europeos.