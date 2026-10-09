Un fallecido y al menos seis heridos en un accidente entre tres camiones y dos turismos en la A-62, en sentido Salamanca

Al menos seis personas han resultado heridas y una de ellas ha fallecido en un accidente de tráfico registrado este viernes a las 11:27 horas en el punto kilométrico 143 de la autovía A-62, a la altura de Tordesillas, en sentido Salamanca.

En el siniestro se han visto implicados dos camiones y dos turismos, según las primeras informaciones del suceso.

📢⚫️En Valladolid, un accidente provoca el corte de la A-62, a la altura de Villamarciel y Ventas de Geria. ➡️Sentido Salamanca. ➡️Retenciones de 4 km. ❌Vía cortada en el km 143. https://t.co/YCi21GxTD3 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 9, 2026

Hasta el lugar se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias de Sacyl para atender a los heridos. Las causas del suceso se encuentran bajo investigación.