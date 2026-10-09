Un profesor de instituto de Zamora capital, el fallecido en el accidente múltiple de la A-62

El trágico accidente sucedido esta mañana en la A-62 deja tristeza en Zamora al conocerse que el fallecido era profesor del Instituto Alfonso IX.
El fallecido viajaba en el taxi que fue sorprendido con un gran golpe por detrás por los demás vehículos implicados en el accidente. El taxista, según ha confirmado la Asociación de Teletaxi de Zamora está herido y, por el momento, se desconoce el estado de su salud.
La Asociación ha querido trasladarle todo su apoyo y ánimo, tanto a él como a su familia, y han expresado su deseo de que su evolución sea favorable y puedan recibir pronto buenas noticias sobre su recuperación.
La asociación también ha trasladado su más sincero pésame a los familiares y seres queridos de la persona fallecida, a quienes ha enviado su respeto, cariño y apoyo en estos momentos difíciles.