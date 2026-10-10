Detenido un camionero implicado en el accidente en el que falleció un profesor de Zamora

La víctima mortal era profesor del IES Alfonso IX

El fallecido era un profesor de 57 años del IES Alfonso IX de Zamora, que viajaba como pasajero en un taxi con licencia de la capital zamorana. El vehículo realizaba un servicio entre Zamora y Valladolid y, según las informaciones publicadas tras el accidente, se encontraba detenido por las retenciones provocadas por las obras en la autovía cuando recibió el impacto.