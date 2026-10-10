Detenido un camionero implicado en el accidente en el que falleció un profesor de Zamora

El conductor de uno de los camiones implicados en el accidente múltiple de la A-62 a la altura de Tordesillas (Valladolid), en el que falleció un profesor de Zamora, fue detenido el viernes y puesto en libertad ese mismo día, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, a Europa Press.
El arresto se produjo por la presunta implicación del camionero en el siniestro, aunque el subdelegado no concretó el delito que se le atribuye.
El accidente tuvo lugar poco antes de las 11.30 horas del viernes, en el kilómetro 143 de la autovía, en sentido Salamanca. En la colisión se vieron implicados tres camiones y dos turismos, con un balance de una persona fallecida y ocho heridas, entre ellas dos menores.
La víctima mortal era profesor del IES Alfonso IX
El fallecido era un profesor de 57 años del IES Alfonso IX de Zamora, que viajaba como pasajero en un taxi con licencia de la capital zamorana. El vehículo realizaba un servicio entre Zamora y Valladolid y, según las informaciones publicadas tras el accidente, se encontraba detenido por las retenciones provocadas por las obras en la autovía cuando recibió el impacto.
El conductor del taxi resultó herido. La Asociación TELETAXI de Zamora expresó su pesar por el fallecimiento del pasajero y trasladó su apoyo al compañero afectado y a su familia.
Ocho personas heridas
El siniestro movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplegó ambulancias y helicópteros medicalizados para atender a los afectados.
Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de Valladolid y Salamanca. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del accidente.