(3-2) El Salamanca CF UDS duerme líder con un golazo de Caramelo

La receta del 'médico' Muniain para los aficionados del Salamanca CF UDS es simple: un Caramelo antes de dormir... líderes. Los charros ganaron por 3-2 a la UD San Sebastián de los Reyes en el estadio Helmántico y se colocan en primer puesto de la tabla.

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El partido tuvo momentos muy diferentes. La primera parte del Salamanca CF UDS fue muy buena, con circulación de balón, ritmo y llegadas. Óscar León se destapó con dos goles para llevar la fiesta a las gradas del estadio.

Sin embargo, el regreso de los vestuarios fue muy diferente. Del 2-0 al 2-2 en un pestañeo con un penalti y un error grave de Unai Ayala.

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Más allá del golpe moral, el Salamanca CF UDS volvió a tomar las riendas del envite y se lo llevó con justicia. Caramelo, que regresaba tras lesión, lo intentó hasta quitar las telarañas de la escuadra con un soberbio lanzamiento para poner el 3-2 definitivo y hacer que su equipo duerma líder.