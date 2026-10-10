El Salamanca CF UDS quiere dormir líder

El encuentro entre el Salamanca CF UDS y la UD San Sebastián de los Reyes abrirá la jornada del grupo cinco en la Segunda RFEF. El duelo, que se iniciará a las 20 horas en el estadio Helmántico, le da la opción de los dos equipos de dormir líderes.
"Hemos hecho una semana interesante de entrenamiento y recuperación, que teníamos mucha carga. Afrontamos el partido con muchas ganas para reivindicarnos de la derrota del otro día. Que esa derrota no empañe las cosas que estamos haciendo bien. Tenemos la confianza intacta y eso en el fútbol es muy importante”, incide Muniain.
El entrenador del Salamanca CF UDS está pendiente de recuperar a Caramelo y a Luis Bilbao, con más opciones para el salmantino. El que seguro que no estará es Marc Prat, que tendrá que pasar por el quirófano, aunque Muniain ya está pensando en su vuelta al verde: "Cuando se recupere quedará temporada y nos podrá ayudar”.
La UD San Sebastián de los Reyes cuenta con un punto más que el Salamanca CF UDS en el casillero. “El Sanse es un rival importante que se está instalando en las posiciones de arriba y el año pasado creo que hizo playoff. Eso dice que hace las cosas bien. Son un equipo sólido y que encaja poco, con gente más bien veterana que conoce bien la categoría", concluye Muniain.