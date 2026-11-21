No pudo ser ante el Atlético Albacete, pero el Salamanca CF UDS no desfallece en su lucha por auparse el liderato. Los charros reciben este domingo, a las 17 horas, al Calvo Sotelo Puertollano en el estadio Helmántico.

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El técnico Iker Muniain recupera en el centro de la defensa a Levrand y tendrá que refrescar su once titular tras el esfuerzo del miércoles.

El Salamanca CF UDS marcha en cuarta posición, a un punto del liderato, y es el segundo mejor local de la competición con cuatro victorias y dos empates; mientras que el Calvo Sotelo, penúltimo, solo ha sumado un punto a domicilio.