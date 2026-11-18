El Salamanca CF UDS desaprovechó su oportunidad para ponerse líder en la Segunda RFEF y empató a cero ante el Atlético Albacete en el estadio Helmántico.

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El once titular de Muniain estuvo formado por Álvaro Jiménez en meta; Rivas, Imanol, Sanvi y Murua en defensa; Eguaras, Urki y Alsua en la medular; y con Óscar León, William y Kelechi en ataque.

Los primeros minutos dejaron las dos únicas ocasiones del Atlético Albacete con un potente chut de Diego que lamió la escuadra local y un disparo desde el centro del campo de Parra, que no puso a Álvaro Jiménez en mayores problemas.

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Poco a poco, el Salamanca CF UDS cogió el timón. Los de Muniain eran superiores y cargaban el juego a las bandas, pero Óscar León y William se veían frenados por los charcos.

Kelechi, con una tijera, tuvo la primera ocasión local. Y, en el tramo final de la primera mitad, el Salamanca CF UDS empujó con varios saques de esquina, sin suerte.

La segunda mitad fue por los mismos derroteros. El Salamanca CF UDS llevó siempre el peso del partido y jugó en campo rival. El equipo de Muniain sacó hasta diecisiete saques de esquina. Pero nunca llegó el gol. Kelechi y Urki se relamieron dentro del área sin puntería.

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