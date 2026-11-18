Marc Prat ha sido intervenido durante la mañana de este miércoles de su lesión. Y, además, el club también ha anunciado un nuevo parte de baja donde estima su plazo de vuelta en seis u ocho semanas.

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En un primer momento, el Salamanca CF UDS anunció que Marc Prat estaría lejos de los terrenos de juego cinco meses; pero ahora la buena noticia llega en forma de recorte de plazos.

Sus compañeros quieren mandarle un mensaje de ánimo en forma de tres puntos y liderato en el encuentro de esta noche ante el Atlético Albacete.