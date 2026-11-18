El Salamanca CF UDS tiene la oportunidad de colocarse líder de la Segunda RFEF y en el puesto de ascenso directo a Primera RFEF. Los de Iker Muniain se enfrentan este miércoles, a las 20:30 horas, al filial del Albacete en el estadio Helmántico.

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Las cuentas son claras, si el Salamanca CF UDS logra los tres puntos, el equipo charro se colocará en lo más alto de la tabla. Y Muniain es el primero que pone en alerta a los suyos: "Es un rival necesitado de puntos, tenemos que estar alerta y dar nuestra mejor versión si queremos ponernos ahí arriba".

El equipo charro no podrá contar con Levrand por acumulación de amonestaciones ni con Asier y Marc Prat por lesión. El juvenil Pablo Cojo completa la lista de veinte convocados de los salmantinos.

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