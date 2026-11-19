El Salamanca CF UDS pagó cara su falta de puntería ante el filial del Albacete y no pudo colocarse líder de Segunda RFEF. El equipo de Iker Muniain sube un puesto en la tabla y se sitúa en cuarta posición del grupo V.

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El liderato lo ostentan el Conquense (con un partido menos) y el Atlético de Madrid C, con 21 puntos. Con uno menos se encuentran el Numancia, el Salamanca CF UDS y la UD San Sebastián de los Reyes.

Este domingo, el Salamanca CF UDS recibe al penúltimo de la tabla, el Calvo Sotelo Puertollano, en el estadio Helmántico. El choque dará inicio a las 17 horas.