Los Presupuestos de CyL para 2027 apostarán por la vivienda y el suelo industrial y serán los más altos de la historia de la Comunidad

Los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027 alcanzarán los 16.471,94 millones de euros, un 13,11 % más que las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a 2024. La cifra convierte al proyecto presentado este martes por la Junta en el presupuesto más elevado de la historia de la Comunidad, con la vivienda como una de las principales prioridades del Ejecutivo autonómico, seguida del desarrollo de suelo industrial y la agricultura.

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, han presentado conjuntamente el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad y el de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, ambos acompañados por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Se trata de las primeras cuentas que presenta el nuevo Gobierno autonómico y que buscan sustituir a las de 2024, prorrogadas durante los dos últimos ejercicios.

La vivienda contará con una sección propia dentro del presupuesto, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a un hogar. Mañueco ha comprometido la construcción de “más vivienda pública que nunca” y ha avanzado que la Junta entregará 1.000 viviendas públicas durante 2027, con las que calcula que podrán beneficiarse alrededor de 2.500 personas en Castilla y León.

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El presidente autonómico también ha cifrado en 57 millones de euros los beneficios fiscales destinados a apoyar el acceso a la vivienda, una cantidad que aumenta un 76 % respecto al ejercicio anterior. Entre las medidas anunciadas destaca la nueva Cuenta Ahorro Vivienda Joven, que permitirá deducir el 15 % de las cantidades destinadas a este fin, con un máximo de 1.500 euros anuales para jóvenes de hasta 40 años.

En total, las políticas de acceso a la vivienda contarán con 292 millones de euros, lo que supone un incremento del 46,97 %. De esta cantidad, 235 millones corresponden a la asignación presupuestaria directa, un 54,51 % más, e incluyen 80 millones para el fomento del alquiler, mientras que los beneficios fiscales alcanzarán los 57 millones.

El suelo industrial, entre las prioridades Después de la vivienda, la creación y dotación de suelo industrial será otra de las áreas que experimentará un mayor crecimiento presupuestario. La Junta sitúa así el desarrollo de espacios para la actividad empresarial entre sus principales apuestas para el próximo ejercicio, con la agricultura como otro de los ámbitos destacados por el incremento de sus recursos.

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En concreto, el proyecto contempla 100 millones de euros para polígonos empresariales y suelo industrial. Además, la creación de empresas, la competitividad y la internacionalización contarán con 265 millones de euros.

Las cuentas también contemplan medidas relacionadas con la movilidad, entre ellas bonificaciones para el carné de conducir y los peajes, según los anuncios incluidos en la presentación del proyecto.

En este sentido, se incorporan 12,5 millones de euros para subvencionar la obtención del carné de conducir entre jóvenes y determinados perfiles profesionales, así como otros 10 millones para bonificar a los usuarios recurrentes de las autopistas de peaje de la Comunidad. La movilidad y las infraestructuras del transporte dispondrán en conjunto de 262 millones de euros, un 22,83 % más. De ellos, 84 millones se destinarán a la gratuidad del transporte público, con un incremento del 108,25 %, y 78 millones corresponderán al programa Buscyl.

Medidas para las personas mayores Entre las múltiples partidas, el presupuesto incorpora también actuaciones dirigidas a mejorar la autonomía de las personas mayores y facilitar que puedan permanecer en sus viviendas. Para ello, la Junta prevé destinar 10 millones de euros a la adaptación de hogares, con intervenciones destinadas a eliminar barreras físicas y mejorar la accesibilidad.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución de bañeras por platos de ducha y otras reformas que permitan a las personas mayores desenvolverse con mayor facilidad en sus casas.

En el ámbito de los servicios sociales, el proyecto contempla además la incorporación de más plazas en centros residenciales y centros de día. A esta medida se sumará la ampliación de la oferta de la Universidad de la Experiencia, con 600 plazas adicionales repartidas entre las universidades y las provincias de Castilla y León.

En conjunto, el área de Servicios Sociales contará con 1.758 millones de euros. Dentro de esta partida, los fondos para profesionales y funcionamiento de centros de atención social aumentarán un 42,23 %, hasta los 795 millones de euros. La atención a las personas mayores dispondrá de 411 millones, un 34,80 % más, mientras que los programas destinados a personas con discapacidad contarán con 290 millones, con un incremento del 41,82 %.

Sanidad y Educación concentran la mayor parte del gasto social Sanidad será el área con mayor dotación presupuestaria, con 5.604 millones de euros, equivalente al 40,82 % del gasto no financiero de las consejerías. De esta cantidad, 3.237 millones se destinarán a atención especializada y 1.773 millones a atención primaria. El gasto farmacéutico contará con 1.326 millones de euros, mientras que el transporte sanitario recibirá 154 millones y los helicópteros medicalizados dispondrán de 32 millones.

Por su parte, Educación contará con 3.308 millones de euros. Dentro de esta partida, los recursos destinados a educación escolar, Formación Profesional y enseñanzas universitarias crecerán un 21,35 %, hasta alcanzar los 2.619 millones. Las universidades dispondrán de 584 millones, un 15,71 % más, y se reservarán 12,6 millones para financiar la gratuidad de la primera matrícula universitaria. Además, el presupuesto contempla 38 millones de euros para becas de estudio y 76 millones para transporte escolar y acompañamiento.

Por último, en cuanto a Servicios Sociales, Fernández Mañueco apuntó la cifra de 1.758 millones. En este apartado se encuentran las políticas de promoción y de apoyo a la mujer, que aumentan un 27 por ciento, hasta la cifra absoluta de 24 millones. En conjunto, Sanidad, Educación y Servicios Sociales concentrarán 10.670 millones de euros, el 77,72 % del gasto no financiero gestionado por las consejerías.

Menor financiación a sindicatos y organizaciones empresariales El vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ha anunciado también que los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2027 tendrá una importante reducción en las partidas destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales. En este sentido, Pollán ha anunciado la reducción de cuatro millones de euros para esta partida respecto a 2024, algo que supone un 33 por ciento menos.

En este apartado se incluyen también las subvenciones concedidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), para las que Pollán ha reiterado el mismo criterio: "Les digo exactamente lo mismo que en cuanto a los sindicatos y las áreas empresariales. Este gobierno de la Junta de Castilla y León siempre cumplirá la ley", ha manifestado.

Al respecto, el vicepresidente ha señalado la existencia de compromisos previos en esta materia: "Hay acuerdos firmados y cuestiones que nos vinculan ya no sólo para este año sino para el año 2027 con determinadas ONGs". No obstante, según ha registrado la agencia Europapress, ha manifestado la intención del Gobierno autonómico de analizar el destino de estas partidas públicas.

Más ayudas para las familias y los contribuyentes Los Presupuestos de 2027 también contemplan un incremento de los recursos destinados a las familias, con un total de 3.581 millones de euros para servicios, prestaciones y beneficios fiscales. De esta cantidad, 2.680 millones corresponden a gasto directo en vivienda, transporte, formación y empleo, prestaciones sociales y otros servicios, mientras que 901 millones se reservan para beneficios fiscales.

En materia de conciliación, la Junta destinará 20 millones de euros al Bono Nacimiento, dirigido a unas 10.000 familias, y 31 millones al Bono Concilia, que prevé beneficiar a más de 70.000 familias. También se reservan 115 millones para la gratuidad de la educación de cero a tres años, nueve millones para el programa Crecemos y 28 millones para comedores escolares.

En el ámbito fiscal, los beneficios tributarios alcanzarán los 920 millones de euros, un 36,44 % más que en 2024, y la Junta estima que beneficiarán a 704.000 contribuyentes mediante 36 deducciones y rebajas tributarias. Entre las medidas anunciadas figuran la reducción del tipo mínimo autonómico del IRPF del 9 % al 8,75 %, la deducción del 15 % de los gastos de gimnasio y actividades deportivas, hasta un máximo de 150 euros anuales, y las medidas de Impuestos Cero en el medio rural para determinadas operaciones relacionadas con la primera vivienda, las actividades económicas y las explotaciones agrarias.

La agricultura aumenta un 16,53 % La agricultura también contará con un presupuesto destacado, con 1.664 millones de euros para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, un 16,53 % más. De esta cantidad, 924 millones corresponderán a la Política Agraria Común (PAC) y 740 millones a fondos propios.

Entre las principales partidas se encuentran los 257 millones de euros destinados al apoyo a la empresa agraria, un 11,68 % más, y los 117 millones para infraestructuras agrarias. La comercialización e industrialización contará con 82 millones, mientras que la sanidad animal dispondrá de 28 millones, más del doble que en las cuentas de referencia.

Por último, la protección y gestión del medio ambiente dispondrá de 623 millones de euros, un 19,79 % más. Dentro de esta partida, la prevención y extinción de incendios forestales contará con 205 millones, un 45,76 % más que en las cuentas de referencia.