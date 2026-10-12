La Junta convoca el III Premio Castilla y León en el Exterior con 18.000 euros en premios

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha abierto la convocatoria de la III edición del Premio Castilla y León en el Exterior. Este galardón busca reconocer a las personas y entidades que respaldan a los emigrantes de la Comunidad y promocionan la imagen de la región fuera de sus fronteras.

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El certamen valora las iniciativas que mejoran la acogida, integración y condiciones de vida de los castellanos y leoneses en el exterior, además de aquellas que facilitan su posible retorno. La convocatoria se divide en cuatro categorías: centro en España, centro en el extranjero (dotados con 6.000 euros cada uno), persona en España y persona en el extranjero (3.000 euros cada uno), sumando un total de 18.000 euros más un distintivo acreditativo.

Las candidaturas pueden ser presentadas por comunidades en el exterior, federaciones, asociaciones y entidades públicas o privadas, acompañadas de una memoria de méritos. No se admitirán autocandidaturas.

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