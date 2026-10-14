UPL no se presentará a las elecciones generales

El Consejo General de UPL ha decidido no presentarse a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Se trata de una decisión tomada este martes y que desde el partido justifican como necesaria para poder centrase en los comicios municipales de mayo de 2027.

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No obstante, se trata de una decisión meditada tras haber mantenido contactos con otros grupos en la última semana y estudiar la opción de presentarse en coalición, algo finalmente desechado.

En declaraciones recogidas por la Agencia ICAL, desde UPL aseguran que no es la decisión que les hubiese gustado tomar “con el corazón en la mano”, pero han decidido pensar en frío y “priorizar las elecciones municipales”.

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En ese sentido, entienden que una movilización para las generales, sería un perjuicio para los comicios municipales, puesto que “condicionará poder afrontarlas con garantías”.