Las Cortes adaptan su calendario por las elecciones y fijan el debate de los Presupuestos para el 10 de noviembre

Las Cortes de Castilla y León suspenderán las sesiones plenarias durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Presidencia propondrá a la Mesa y a la Junta de Portavoces suprimir el pleno del 17 y 18 de noviembre y reorganizar el calendario parlamentario para hacer espacio a la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027.

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Con este ajuste, los consejeros del Ejecutivo autonómico comparecerán en comisión entre el 23 y el 30 de octubre para explicar las cuentas de sus departamentos. Posteriormente, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas a la totalidad hasta el 4 de noviembre, que se debatirán en un pleno fijado para el 10 de noviembre, justo antes del inicio de la campaña electoral.

Las cuentas autonómicas se someterán a debate y votación final los días 15 y 16 de diciembre. Sin embargo, el periodo de sesiones no concluirá con la aprobación del presupuesto, sino con un último pleno ordinario previsto para el 22 y 23 de diciembre, coincidiendo con el Sorteo de Navidad y la víspera de Nochebuena.