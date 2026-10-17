Muere un motorista de 30 años en un accidente en Zamora capital

Un joven motorista ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico en Zamora capital durante la noche del pasado viernes.
El siniestro tuvo lugar en la N-122, a la altura del barrio de Villagodio, en el acceso por la zona de Valorio. Por causas que se desconocen, el motorista se salió de la vía y sufrió una violenta colisión.
La primera llamada recibida por los servicios de emergencia ya alertaba de la gravedad del accidente y del estado del motorista. Una situación que se confirmó con la llegada de los servicios sanitarios al lugar de los hechos.
Los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del motorista.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Zamora. Las circunstancias en las que se produjo el accidente se encuentran bajo investigación.