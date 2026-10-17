Detenidos dos menores en Burgos por el homicidio de una mujer de 83 años a la que amordazaron para robarle

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de 16 y 17 años, vecinos de Burgos, como presuntos autores del homicidio de una mujer de 83 años en su vivienda de la calle Vitoria. La víctima falleció a consecuencia de una insuficiencia respiratoria tras ser amordazada e inmovilizada, una agresión que le impidió acceder al aparato de oxígeno que necesitaba para su día a día.

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Los arrestados fueron localizados en la noche de este pasado viernes y prestaron declaración durante la madrugada. A última hora de la mañana, una vez completado el atestado policial, han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que evaluará la adopción de medidas cautelares, entre ellas su posible ingreso en un centro de menores. Durante la operación, los agentes han conseguido recuperar varias piezas de joyería de oro que habían sido sustraídas del domicilio.

Desde el inicio de las pesquisas, la Policía Nacional trató el caso como un homicidio y barajó el robo con fuerza como la principal línea de investigación. La inspección ocular efectuada en la vivienda evidenció un gran desorden, con indicios claros de que los asaltantes buscaban objetos de valor en las estancias donde habitualmente se guardan dinero y joyas. Asimismo, la autopsia confirmó que el cuerpo no presentaba más signos de violencia al margen de las secuelas de la inmovilización.

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