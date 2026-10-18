Detenido un reincidente nueve meses después de agredir sexualmente a una mujer en su puesto de trabajo en León

La Policía Nacional ha detenido en León al presunto autor de unos hechos que se remontan al 25 de enero de 2026, cuando una llamada al 091 alertó de que una trabajadora acababa de sufrir una agresión sexual.

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La intervención comenzó después de que el CIMACC 091 recibiera el aviso. Los primeros agentes de Seguridad Ciudadana que acudieron al lugar prestaron asistencia a la víctima y comprobaron que el presunto agresor era un completo desconocido para ella. Sin una relación previa que facilitara su identificación, el caso pasó a manos del Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la comisaría de San Andrés del Rabanedo.

A partir de ese momento, los investigadores emprendieron unas pesquisas que se prolongaron durante meses. El visionado exhaustivo de imágenes y el cruce minucioso de datos permitieron avanzar progresivamente en la reconstrucción de los hechos hasta determinar la posible identidad del sospechoso.

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Las gestiones condujeron finalmente hasta un hombre que había sido condenado anteriormente por delitos sexuales y que se había trasladado desde otra comunidad autónoma para residir en la demarcación policial. Según la información facilitada por fuentes policiales a Europa Press, su identificación y localización resultaron especialmente complejas, en una investigación que los agentes calificaron de "larga y laboriosa".

Una vez confirmadas su identidad y su ubicación, los investigadores procedieron a su detención, casi nueve meses después de la agresión denunciada. Tras la práctica de las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto responsable de los hechos.

La investigación ha permitido, además, relacionar al hombre con un presunto delito de acoso sexual denunciado en otra provincia, donde también está siendo investigado.

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