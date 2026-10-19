Los candidatos del PSOE en Palencia renuncian en bloque al cambiar al número uno en la lista desde Ferraz

Cris en el Partido Socialista tras conocerse la renuncia de los candidatos en Palencia durante la jornada de este lunes, 19 de octubre. Una decisión que viene dada tras dar a conocer Pedro Sanchez en Valladolid que la candidata número y por lo tanto cabeza de lista en Palencia iba a ser María Luz Martínez Seijo, diputada desde 2016.

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Según explicaba el propio PSOE de Palencia en redes sociales: “Luis Ángel Marín y Alicia García han comunicado esta tarde a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre”.

Todo esto, según explican en el propio comunicado, porque la decisión tomada “choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la militancia palentina que optó de forma prácticamente unánime por Álvaro Bilbao como número 1. El listado salido del Comité Provincial con un total de 77 votos a favor y una única abstención y con el respaldo de todas las agrupaciones locales, en las que fue propuesto Bilbao, no fue respetado por la Comisión de Listas que optó por eliminarlo y colocar a la actual diputada. Este hecho ha provocado el malestar de los nombres propuestos inicialmente, por lo que su decisión quiere poner en evidencia el nulo respaldo dado a la militancia”.

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De este modo, los suplentes que figuraban en las listas, Luis Fernando Cantero y Mireia Barrios, también han comunicado la decisión de no aparecer en la candidatura al Congreso de los Diputados.