Tomás Quintana repite cargo como procurador el Común esta legislatura

El leonés Tomás Quintana fue reelegido este miércoles procurador del Común para un segundo y último mandato por el pleno de las Cortes. Su candidatura, propuesta por acuerdo de PP y PSOE, superó la mayoría de tres quintos de la cámara al lograr 61 votos a favor frente a 18 abstenciones, las de Vox y el Grupo Mixto, según informa la Agencia ICAL.

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Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, es el tercer Procurador del Común. Fue elegido el 10 de octubre de 2018 por el Parlamento, si bien no tomó posesión del cargo el 24 de ese mismo mes, cuando relevó a su predecesor, Javier Amoedo. Tras cuatro años con el mandato caducado, los grupos mayoritarios, PP y PSOE, desbloquearon la designación de Tomás Quintana unas semanas antes de que alcanzara los ocho años al frente de esta institución, máximo permitido por la ley de los altos cargos de Castilla y León para ser propuesto a la reelección.

Su candidatura fue aceptada por la Mesa de las Cortes y remitida a la Comisión de Relaciones del Procurador del Común, por ser el órgano que de manera formal debe proponer un nombre. Este miércoles se completó su tramitación con la aprobación de la misma por el pleno, lo que debe ser publicado por el Boletín Oficial de las Cortes para que pueda tomar posesión.

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Por otra parte, sigue pendiente la renovación de otras instituciones, el Consejo Consultivo y el de Cuentas, cuyos presidentes, el salmantino Agustín Sánchez de Vega y el leonés Mario Amilivia respectivamente, tienen también vencidos sus mandatos desde hace tres años y medio, pues fueron elegidos, por un pacto PP-PSOE, en febrero de 2019, cuando llegaba a su fin la novena legislatura, la del empate a 42 procuradores.