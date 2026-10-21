Detenidas cuatro personas más por el homicidio de una anciana durante un robo en Burgos

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas más por su presunta implicación en el homicidio de una mujer de 83 años en Burgos, con lo que ascienden a seis los arrestados por unos hechos ocurridos el pasado 13 de octubre en una vivienda de la calle Vitoria, en el barrio de Gamonal.

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Los nuevos arrestos se suman a los de dos menores de 16 y 17 años, detenidos cuatro días después del crimen y considerados presuntos autores materiales del asalto. Según la investigación, los seis implicados habrían desempeñado distintas funciones, desde la planificación del robo hasta la recepción y posterior venta de las joyas sustraídas.

Entre los cuatro nuevos detenidos se encuentran dos hombres residentes en Burgos, de mediana edad y con antecedentes policiales por delitos como robos con fuerza y violencia, estafas, violencia de género o tráfico de drogas. Los investigadores consideran que ambos habrían ideado el asalto con el objetivo de sustraer los objetos de valor que encontraran en la vivienda y que podrían haber inducido a los dos menores a ejecutar el robo.

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Los otros dos arrestados son un menor de 15 años y un hombre al que se atribuye la recepción de las joyas sustraídas y las gestiones para su posterior venta, con el objetivo de obtener un beneficio económico.

La anciana murió durante el asalto a su vivienda Los hechos ocurrieron el 13 de octubre, cuando la mujer fue encontrada sin vida en su domicilio de la calle Vitoria. La víctima, de 83 años, había sido maniatada y amordazada durante el asalto, lo que le impidió acceder al aparato de oxígeno que necesitaba para respirar. La autopsia determinó que falleció por una insuficiencia respiratoria.

La vivienda presentaba signos de haber sido registrada, lo que llevó a los investigadores a centrar sus pesquisas en un posible robo. Los dos primeros detenidos fueron arrestados el 17 de octubre, cuatro días después de los hechos.

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Con las últimas detenciones, la Policía Nacional da por esclarecido el caso y considera que ha podido determinar tanto el móvil económico del crimen como el papel que habría desempeñado cada uno de los investigados.

Durante los registros de dos domicilios relacionados con los arrestados, autorizados judicialmente, los agentes intervinieron diferentes efectos y evidencias vinculados con los hechos.

En total, cinco de los detenidos están investigados por presuntos delitos de homicidio y robo con violencia en casa habitada, mientras que al sexto se le atribuye un presunto delito de receptación.

Los últimos arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Los mayores de edad serán puestos a disposición del tribunal competente y el menor, ante la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Burgos.